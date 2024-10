Les automobilistes plutôt favorables aux principes de Good Move, moins à la suppression de bandes de circulation

Les automobilistes de la Région-capitale ne sont pas majoritairement opposés aux principes qui sous-tendent le plan de mobilité Good Move. Ils y sont plutôt favorables, ressort-il d’une étude relative à la possession automobile et aux besoins de déplacement à Bruxelles.

Le débat sur ce dossier a fait rage durant les deux récentes campagnes électorales. Il reviendra inévitablement sur la table des négociations pour la formation du gouvernement bruxellois. Cette étude réalisée par Bruxelles Mobilité est présentée dans le 72ème Moniteur de la Mobilité et de la Sécurité routière à Bruxelles. Elle est relayée par Brulocalis, l’association de la Ville et des communes de Bruxelles. Son intérêt réside principalement dans le fait que l’échantillon des personnes interrogées est exclusivement composé de 1.900 automobilistes.

“Globalement, l’échantillon semble reconnaître dans une très large mesure que la qualité de l’air est un enjeu de santé publique et que le trafic automobile contribue à la pollution de l’air. Respectivement, seuls 9% et 13% marquent leur désaccord par rapport aux propositions concernant la qualité de l’air”, lit-on dans le rapport d’étude sur le site de Brulocalis.

Au détriment d’une bande de circulation?

En outre, un peu plus de 60% des automobilistes interrogés sont au minimum plutôt d’accord (de “plutôt d’accord, à “d’accord” et “tout à fait d’accord”) avec le postulat de Good Move consistant à réduire le trafic de transit dans les zones résidentielles “pour les rendre plus agréables et plus sûres même si cela oblige les automobilistes à parfois faire davantage de détours”.

Les taux d’approbation sont cependant beaucoup plus faibles si l’amélioration de la cyclabilité et de l’efficacité du transport public dès lors que cela implique de restreindre l’usage de la voiture. Plus précisément, 47% des automobilistes bruxellois répondant à l’enquête s’opposent au retrait d’une bande de circulation ou de stationnement si c’est pour aménager une piste cyclable. L’opposition à un tel retrait n’est plus que de 33% si c’est en vue d’améliorer l’efficacité du transport public, peut-on lire.

Avec Belga – Photo Belga