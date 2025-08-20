Passer la navigation
Le trafic des trains à l’arrêt entre Etterbeek et Ottignies après un heurt de personne

La circulation des trains est interrompue depuis 17h50 entre les gares d’Etterbeek et d’Ottignies en raison d’un heurt de personne survenu à hauteur de Hoeilaart, a indiqué mercredi Infrabel. Les services de secours se sont rendus sur les lieux.

Certains trains sont déviés via Louvain.

Avec Belga

20 août 2025 - 19h01
Modifié le 20 août 2025 - 19h01
 

