Le “Prémétro+”, une alternative au Métro 3 imaginée par plusieurs associations

Alors que les travaux sont en cours depuis trois ans et devraient encore durer, quelques associations démontent le projet de Métro3, cette nouvelle ligne imaginée par la Stib.

Plus de 10 kilomètres de voies, un nouveau terminus de tram… Depuis trois ans, les travaux concernant la fameuse future ligne 3 du métro se poursuivent entre les stations Albert et Bordet, au nord de Bruxelles.

Un projet pharaonique, qui suscite beaucoup d’oppositions. Ce jeudi, une vingtaine d’associations et de comités de quartier sont venus démonter le projet, et ont profité pour présenter leur propre version de ce nouveau pôle de mobilité. “Pour la transformation de la ligne du métro de l’axe Albert-Nord, on parle de 700 millions d’euros, auxquels se rajoutent 200 millions d’euros supplémentaires. Presque un milliard d’euros pour ne desservir aucune nouvelle station ! Nous, on propose un plan qui ne demande aucun nouveau chantier, aucune dépense pharamineuse et qui peut être mis en place rapidement.”

“Prémétro+”, comme son nom l’indique

Le nouveau plan fait donc la part belle au Prémétro, les trams souterrains. L’axe Nord-Sud serait ainsi relié en une fois, avec une fusion des lignes 3 et 7 qui permet de desservir Schaerbeek et descendre vers le sud. La capacité risque ainsi d’être moindre que celle du métro. Mais selon eux, il y aurait la possibilité de mettre plus de lignes sur le même axe.

■ Un reportage de Thomas Dufrane, N. Scheenaerts et S. Rondeau