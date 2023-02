Le nombre d’accidents et de tués sur les routes bruxelloises en forte hausse en 2022

Si le nombre d’accidents corporels et de victimes augmente partout en Belgique, cette hausse se veut plus importante parmi les usagers vulnérables.

L’institut Vias a révélé ce mercredi les chiffres de la sécurité routière en Belgique pour l’année 2022. Ce nouveau baromètre confirme une forte augmentation du nombre de tués sur les routes en Wallonie (+ 22%) et à Bruxelles (de 6 à 21 tués en un an), alors que ce nombre chute en Flandre. Vias s’inquiète surtout du fait que plus d’une victime sur trois, en Belgique, était un piéton ou un cycliste en 2022.

En Région bruxelloise, plus de 4 100 accidents corporels ont été enregistrés l’an dernier, soit le plus grand nombre enregistré en dix ans dans la capitale. Plus de 4 800 personnes ont été blessées et 21 ont été tuées, soit autant qu’en 2018.

Ce sont principalement les usagers vulnérables qui ont été victimes de ces accidents, quand on analyse en détails les chiffres de VIAS en Région bruxelloise. En effet, si plus de 2 900 accidents concernant les occupants d’une voiture ont été enregistrés en 2022, 7 occupants de voiture ont été tués durant la même période. Dans le même temps, sur 885 accidents impliquant un piéton, 5 piétons ont été tués en 2022. Et 4 personnes ont été tuées sur 1 122 accidents impliquant un cycliste.

Inquiétante hausse concernant les trottinettes

Les plus grandes hausses du nombre d’accidents concernent les utilisateurs de trottinettes (+ 71,6% en un an), les occupants de poids lourds (+ 44,1%) et les motocyclistes (+ 23,2%), précise VIAS. L’institut demande d’ailleurs de surveiller de près la hausse constante du nombre d’accidents impliquant un utilisateur de trottinette électrique. Il précise encore que certains utilisateurs victimes d’une chute ne font pas appel à la police. Il n’y a donc aucune trace de ces accidents non-signalés dans les statistiques officielles.

Cette inquiétante hausse du nombre d’accidents et de tués sur les routes fait réagir au niveau politique. “Ces chiffres montrent une fois de plus que la sécurité routière en Belgique doit encore être améliorée. Il y a trop de victimes de la route en Belgique et ce sont autant de drames pour les familles concernées, que nous ne pouvons accepter”, a réagi le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo), après la publication des résultats du baromètre.

Gr.I. avec Belga – Photo : illustration Belga/Nicolas Maeterlinck