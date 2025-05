La vitesse moyenne à Bruxelles en forte diminution

La “Ville 30”, instaurée le 1er janvier 2021, a un effet partout à Bruxelles.

Il y a eu une diminution visible de la vitesse moyenne sur l’ensemble des voiries dans la capitale, constate mardi Bruxelles Mobilité, près de quatre ans et demi après la mise en place de la zone 30 sur l’ensemble du territoire régional. Cela traduit un respect de plus en plus grand des limitations de la part des conducteurs motorisés, selon l’administration. La diminution des accidents perdure également.

Chaque année depuis novembre 2020, des mesures de vitesse sont réalisées sur 80 lieux de la capitale, avec des caméras peu visibles et toujours dissociées de points de contrôle, afin d’éviter de prendre en compte les ralentissements pour les radars. La diminution de vitesse est constatée à toutes les heures de la journée et même la nuit, et n’est donc pas liée à la congestion des heures de pointe. Cela n’entraine en outre pas d’augmentation des temps de parcours.

Réduction de la gravité

La “Ville 30”, instaurée le 1er janvier 2021, a donc un effet bénéfique et durable partout, autant sur les voiries qui n’ont pas changé de limitation de vitesse (restées à 30 km/h ou 50 km/h) que sur celles qui sont passées de 50 km/h à 30 km/h, analyse Bruxelles Mobilité.

Ce phénomène a, de plus, un effet direct sur la réduction du nombre et de la gravité des accidents. En 2024, il y a eu 4.259 blessés dans des accidents de la route dans la capitale, contre 4.319 en 2023 et 4.819 en 2022. On a dénombré six décès sur les routes bruxelloises en 2023 et 10 en 2024 (dont aucun n’était dû à un accident impliquant la vitesse), à comparer avec les plus de 23 décès qui étaient à déplorer en 2019.

De nouveaux radars fixes seront bientôt installés en huit endroits de la capitale, sur des voiries régionales, prévient encore Bruxelles Mobilité.

Belga