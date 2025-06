À 75 ans, le juge de paix Georges Lambert prend sa retraite, et sera remplacé par un juge suppléant

Il aurait dû prendre sa pension il y a 8 ans déja. Le juge de paix Georges Lambert a tenu sa dernière audience ce mardi matin, à 75 ans, mais il sera remplacé par un juge suppléant, et non titulaire. La justice de paix d’Anderlecht, comme bien d’autres à Bruxelles, fait face à un manque criants de candidats. “Il y a le problème du bilinguisme, le problème de l’examen de capacités pour les magistrats, et il y a moins de candidats à Anderlecht que dans d’autres juridictions“, explique le juge désormais retraité. Sur les 19 cantons bruxellois, cinq sont sans juges de paix effectifs.

■ Reportage de Sabine Ringelheim et Yannick Vangansbeek

