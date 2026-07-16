La SNCB fête ses 100 ans avec une action spéciale et une série d’activités

La Société nationale des chemins de fer belges, SNCB pour les intimes, fêtera son siècle d’existence jeudi 23 juillet.

À cette occasion, l’entreprise ferroviaire distribuera une petite attention aux voyageurs et à son personnel dans plusieurs trains et cinq gares. D’autres activités sont encore prévues tout au long de l’année pour fêter ce centenaire.

Histoire

La naissance de la SNCB s’inscrit dans le contexte de l’après Première Guerre mondiale, alors que le réseau ferroviaire belge doit être remis en état et modernisé. Dans une période économique difficile, décision est donc prise de créer une entreprise ferroviaire autonome afin d’organiser plus efficacement l’exploitation du réseau et de préparer l’avenir des chemins de fer belges.

Le 23 juillet 1926 est donc votée la loi créant la Société nationale des chemins de fer belges, date qui sera retenue comme l’anniversaire officiel de l’entreprise. Le texte est publié le lendemain au Moniteur belge. Un arrêté royal d’exécution suit le 7 août et l’exploitation débute officiellement le 1er septembre. À cette date, la SNCB hérite d’un vaste réseau, d’un important patrimoine ferroviaire et de milliers de collaborateurs, qui n’exercent désormais plus leurs fonctions sous le statut de fonctionnaires. Elle deviendra ainsi l’un des acteurs centraux de la mobilité en Belgique.

Les célébrations de cette histoire désormais vieille de 100 ans sont sur les rails depuis le début de l’année. La SNCB a ainsi déjà organisé une action de remerciement des voyageurs, sorti une série spéciale de timbres, créé des playlists musicales et une maquette itinérante, lancé un concours artistique pour les étudiants, etc.

Distribution de cadeaux

Mais l’entreprise se devait de marquer le véritable jour de sa naissance et a donc décidé de distribuer un petit cadeau aux voyageurs et à son personnel dans plusieurs trains et cinq gares du pays. Un concours en ligne sera également organisé durant 24 heures seulement, les participants pourront tenter de remporter un T-shirt exclusif créé à l’occasion du centenaire de la SNCB.

Mais le train des festivités ne s’arrêtera pas là, la SNCB en a encore de pleins wagons. Une exposition itinérante présentant un train de 300 mètres de long composé de “matériel ferroviaire historique et emblématique de différentes époques” fera arrêt en gare de Schaerbeek les 29 et 30 août, à Liège-Guillemins les 12 et 13 septembre, ainsi que les 10 et 11 octobre à Anvers-Central.

Une autre exposition intitulée “Fashion & trains, de 1835 à aujourd’hui” entrera en gare le 18 septembre à Train World. Le musée de la SNCB accueillera aussi une exposition de trains miniatures le week-end des 29 et 30 août.

Les ateliers centraux de la SNCB situés à Malines et à Salzinnes ouvriront leurs portes à l’occasion de la Journée découverte des entreprises le 4 octobre. Des “DJ sets exclusifs” seront organisés aux abords de plusieurs gares belges. Le premier a déjà eu lieu à Mons et les suivants se tiendront le 4 septembre à Liège-Guillemins, le 12 novembre à Anvers-Central et le 20 novembre à Bruxelles-Central et à Bruxelles-Nord, simultanément.

Enfin, une série de podcasts sur l’histoire et l’avenir de la SNCB a été créée, les quatre premiers épisodes seront disponibles dès le 20 juillet sur le site de l’entreprise ferroviaire.

Toutes les informations sur ces activités peuvent être retrouvées sur ce même site.

Belga