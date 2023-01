La population de la Région bruxelloise continue de s’accroître

Selon les données publiées par le SPF Intérieur, la population bruxelloise a augmenté de 1.49% entre janvier 2022 et janvier 2023. Cette croissance est supérieure à celle de la moyenne nationale de 0.97%.

Les disparités entre les communes continuent de se creuser. C’est une nouvelle fois, à Bruxelles-Ville que la croissance démographique est la plus importante : +2.80% en un an. La plus grande commune de la Région compte désormais presque 193 000 habitants.

Cette forte croissance démographique met sous pression les services, et le bourgmestre, Philippe Close confie dans la DH : “le défi est grand. On doit donc continuer à créer du logement et à construire des espaces verts.”

Woluwe-Saint-Lambert enregistre également une croissance record cette année avec 2.2% de plus que l’année dernière. La commune située à l’est s’approche désormais des 60 000 habitants.

E.D – Photo : Belga