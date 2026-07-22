La circulation des trains perturbée entre Gand et Bruxelles après un heurt de personne
Le trafic ferroviaire entre Gand-Saint-Pierre et Bruxelles-Midi est fortement perturbé mercredi matin en raison d’un accident de personne à hauteur de Melle (Flandre orientale), a indiqué Infrabel. Les retards peuvent atteindre 15 à 20 minutes.
Aucun train ne circule depuis 08h15 sur la ligne principale entre Gand et Denderleeuw. Le trafic ferroviaire entre Bruxelles et Gand est donc dévié via Alost, ce qui cause des retards.
Infrabel n’a pas donné d’estimation concernant la durée des perturbations.
Belga