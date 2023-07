Interdiction des vols de 23h00 à 06h00 : le projet de Georges Gilkinet fait réagir

Le projet du ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet d’interdire les vols de nuit à l’aéroport de Zaventem fait réagir de nombreux acteurs de terrain, partis politiques et associations.

Dans le détail, cela signifie une suppression des vols de nuit entre 23h et 6h, mais aussi 30% de silence en plus en soirée (21h00-23h00) ; 20% de silence en plus en matinée (06h00-07h00) et 7% en plus en journée (07h00-21h00). Un arrêté sera déposé d’ici le 21 juillet. La mesure a été applaudie par les riverains et associations environnementales.

Une mesure essentielle

Une mesure “essentielle pour la santé des riveraines et riverains, réclamée depuis longtemps par la Région bruxelloise“, a réagi samedi matin le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) par le biais de son porte-parole. “Je soutiens totalement Georges Gilkinet pour avancer dans cette mesure”, a-t-il ajouté à l’adresse de son collègue écologiste. “Je soutiens totalement Georges Gilkinet pour avancer dans cette mesure“, a-t-il ajouté à l’adresse de son collègue écologiste.

Des riverains et une association environnementale flamande ont apporté leur soutien au projet du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet. Le Bond Beter Leefmilieu a rappelé qu’une étude réalisée en début d’année à sa demande avait montré à quel point ces vols de nuit étaient nocifs pour les riverains. L’association ajoute que d’autres aéroports européens où les vols de nuit sont considérablement réduits sont toujours opérationnels et économiquement viables. Jasper Wouters, du Bond Beter Leefmilieu, ne s’attend pas dès lors à un effet négatif pour la Belgique. Selon lui, l’interdiction des vols de nuit aurait essentiellement des répercussions sur le modèle commercial “just in time” de DHL.

Le comité de quartier Tervuren-Montgomery a estimé samedi que la proposition du ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet de supprimer les vols de nuit à l’aéroport de Bruxelles constituait une “avancée attendue depuis longtemps par les riverains.”

DHL et Brussels Airport dénoncent le projet

DHL, qui exploite un important centre de tri à l’aéroport de Bruxelles, a dénoncé “un énième effet d’annonce politique“. D’après elle, les “propositions floues” du ministre “sont en contradiction avec le cadre européen“. De son côté, la compagnie Brussels Airport rappelle l’importance économique de l’aéroport, “deuxième moteur de croissance économique du pays, employant 64.000 personnes (directement et indirectement) et représentant 2% du PIB“. Elle souligne déployer “beaucoup d’efforts pour rendre ses activités plus durables en attirant des avions plus silencieux avec des tarifs plus avantageux, en travaillant sur des procédures de vol plus efficaces, en éliminant complètement ses propres émissions de CO2, etc.“

L’ACV-Transcom, branche du syndicat chrétien, fustige samedi la proposition de supprimer les vols de nuit à l’aéroport de Zaventem, émise par le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet. Plusieurs milliers d’emplois sont en jeu, avance le syndicat. “Non seulement DHL Aviation, mais aussi beaucoup de personnel et d’activités économiques des secteurs adjacents, tels que la manutention, les compagnies aériennes, la logistique et l’aéroport lui-même, subiront d’énormes dommages“, souligne l’ACV-Transcom. Le syndicat déclare qu’il ne permettra pas que “des campagnes politiques soient lancées sur le dos de milliers de travailleurs”. “Gilkinet ferait mieux de travailler sur un cadre juridique solide pour Brussels Airport, sur une politique coordonnée au niveau national pour nos aéroports et nos secteurs de l’aviation. Il y a certainement moins de votes à gagner avec cela”.

Open Vld, CD&V et N-VA sont contre

Le parti du Premier ministre Alexander De Croo, l’Open Vld a réagi à la publication dans les médias du plan du ministre vice-Premier ministre Ecolo. “La Belgique est un pays de commerce international. L’an dernier, les exportations en Flandre ont représenté 380 milliards d’euros, et l’aéroport de Zaventem y joue un rôle crucial“, a souligné im Vandeput, bourgmestre de Hoeilaart. Il estime à 2.500 le nombre de pertes d’emplois en cas d’interdiction complète des vols de nuit en Belgique. Un autre parti flamand de la coalition, le CD&V, a aussi décrié la proposition de l’écologiste Georges Gilkinet. Le président du CD&V, Sammy Mahdi, fustige “un non-sens écologique et de la décroissance pure et simple“. La N-VA, dans l’opposition au niveau fédéral, mais membre de la coalition au pouvoir en Flandre, a aussi rejeté en bloc la proposition d’interdire les vols de nuit.

