Grève sur le rail : le front commun CGSP-CSC mènera une grève les mardis 8, 15, 22 et 29 avril

Le front commun avait annoncé le mois dernier son intention d’organiser quatre jours de grève mensuels jusqu’en juillet.

Les syndicats CGSP Cheminots et CSC Transcom poursuivront leur mouvement de contestation des mesures gouvernementales avec quatre nouveaux jours de grève en avril, les mardis 8, 15, 22 et 29.

Les syndicats contestent les mesures en matière de pension et les coupes dans le budget de la SNCB prévues par le gouvernement fédéral. Ils s’opposent aussi à la suppression du service de ressources humaines des chemins de fer HR Rail. Fin février, la CGSP Cheminots et la CSC Transcom ont annoncé un programme de 18 journées de grève pendant cinq mois. Les cheminots ont entamé le mouvement le 17 mars et le poursuivront les 8, 15, 22 et 29 avril.

Le mois prochain, les syndicats prévoient de découper leur programme par district: la grève devrait toucher le sud-est et le nord-ouest de la Belgique le 8, le centre le 15, le sud-ouest et le nord-est le 22, avant de s’étendre à l’ensemble du territoire le 29. Mais le préavis concerne tout le réseau et tous les cheminots, des actions pourraient donc toucher d’autres zones que celles désignées, souligne le président de la CGSP Cheminots Pierre Lejeune. Les syndicats rencontreront par ailleurs ce vendredi la direction des sociétés ferroviaires et le ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke, pour lancer le cycle de négociations sur les sujets brûlants. Sauf rupture, aucune décision n’est attendue pour ce premier tour de table. “Les thèmes prioritaires sont d’abord HR Rail et l’évolution du statut du personnel, deux questions essentielles pour lesquelles nous avons accepté de continuer à négocier”, prévient Pierre Lejeune.

Le mouvement de la CGSP et de la CSC s’ajoute à d’autres actions sur le rail. Le syndicat METISP-protect entamera dimanche une grève de sept jours.

Belga