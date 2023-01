Good Living : Berchem-Saint-Agathe réfute le plan

Le conseil communal de Berchem-Saint-Agathe s’est opposé unanimement au nouveau règlement régional d’Urbanisme « Good Living » de Pascal Smet (one.brussels)

Le nouveau RRU bruxellois n’est pas encore sorti qu’il suscite déjà pas mal de réactions. Une semaine après la fin de l’enquête publique, une première commune réfute le projet « Good Living ».

Pour le bourgmestre de Berchem-Saint-Agathe, Christian Lamouline (Les Engagés), il y a d’abord “atteinte à la qualité intérieure des îlots, car le texte autorise les constructions à l’intérieur de ceux-ci. Cette disposition aura un impact trop important en termes de qualité de vie“.

Il y a aussi une limitation de la marge de manœuvre de la commune pour l’aménagement des voiries. “Le conseil communal estime qu’il y a un manque de nuance par rapport à la diversité urbaine. Des zones de stationnements sont à condamner pour respecter ces nouvelles normes. On ne voit pas non plus l’intérêt d’un aménagement physique systématique pour les cyclistes or qu’il y a des zones 30 à Bruxelles.” Des rues ne pourraient plus être desservies par les bus de la STIB étant donné les nouvelles normes de largeur.

Le projet de RRU prévoit aussi d’interdire tous les emplacements de parking pour voitures à l’air libre sur les terrains privés. “En Conséquence, une grosse pression stationnement espace public.”

Selon le bourgmestre, le RRU porte atteinte à la qualité du logement avec une diminution de la superficie minimale de ceux-ci. “Toutes ces propositions complexifient fortement les procédures et induisent une grosse charge de travail.”

Le RRU : qu’est-ce que c’est ?

Le règlement régional d’Urbanisme n’est rien d’autre que la bible qui réglemente l’urbanisme dans la Région de Bruxelles-Capitale, donc les constructions à y mener. Ce nouveau plan nommé Good Living, c’est le projet imaginé par le secrétaire d’État Pascal Smet (Vooruit) et son administration (Urban) pour réformer l’actuel RRU. Après adoption provisoire par le gouvernement, il a été soumis à l’avis des Bruxellois.

L’idée est de réformer les règles sur les nouvelles constructions, les enseignes publicitaires ainsi que les règles d’application à l’intérieur des bâtiments. La partie « espace ouverts » du plan fait déjà le plus débat sur les réseaux sociaux, car elle s’inscrit dans la droite ligne de Good Move.

Selon une cinquantaine d’associations et comités de quartier, le projet amènerait surtout de la dérégulation dans la capitale. Les piétons y sont déclarés prioritaires, devant les cyclistes (qui représentent seulement 4 à 5% des déplacements), eux-mêmes prioritaires par rapport aux transports en commun, les voitures arrivant en dernier et ne pouvant plus occuper que 50 % de la largeur d’une rue. Le stationnement en épi ou perpendiculaire à la rue sera interdit, les trottoirs feront au moins 2m de large, des espaces de stationnement pour cyclistes devront être installés au moins tous les 100 mètres.

A.C. – Photo : Belga Image