Fête nationale: un vaste dispositif de circulation mis en place le 21 juillet dans le centre-ville

À l’occasion de la Fête nationale belge du 21 juillet, la circulation sera fortement adaptée dans le centre de Bruxelles.

Les autorités recommandent aux visiteurs de privilégier le train et les transports en commun, tandis que de nombreuses rues et plusieurs axes seront fermés pour assurer le bon déroulement des festivités. La Stib prévoit un service renforcé pour faciliter les déplacements durant la journée et en soirée, avec plusieurs lignes prolongées après les festivités.

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Parking de dissuasion et parking vélo

Les automobilistes sont invités à utiliser les parkings de dissuasion situés notamment à Kraainem, Heysel, Delta et Roodebeek, avant de poursuivre leur trajet en métro.

Les voyageurs sans carte MOBIB pourront également utiliser leur carte bancaire sans contact, leur smartphone ou leur montre connectée pour accéder au réseau STIB, au tarif de 2,30 euros par trajet.

Un parking vélo surveillé gratuit sera également installé place du Trône de 10h à 20h. Les cyclistes pourront y déposer leur vélo et récupérer un code par SMS pour le reprendre après l’événement.

De nombreuses zones fermées à la circulation

Le centre de Bruxelles sera largement inaccessible aux voitures. Parmi les secteurs concernés figurent notamment : la place Poelaert, la rue de la Régence, les places Royale, des Palais et du Sablon, les abords du Parc de Bruxelles, la place du Trône, la rue Belliard, le secteur Botanique – Rogier – boulevard Roi Albert II, les rues autour de la Cathédrale Saint-Michel-et-Gudule.

La place des Palais sera déjà fermée à la circulation dès le 19 juillet au matin et restera inaccessible jusqu’au 22 juillet en fin de journée.

Fête au Parc : des restrictions dès le matin

Les festivités du centre-ville entraîneront des fermetures dès 5h du matin, notamment autour de la place Poelaert, de la rue de la Régence, du Sablon, de la place Royale et du Mont des Arts.

Le Te Deum provoquera également plusieurs restrictions temporaires dans le quartier de la Cathédrale Saint-Michel-et-Gudule entre 7h30 et 11h30.

Défilé : attention au changement de parcours

Le traditionnel défilé militaire et civil se déroulera de 16h à environ 18h. En raison des travaux au rond-point Schuman, il ne passera pas par la rue de la Loi cette année.

Les visiteurs sont donc invités à privilégier les zones situées autour du boulevard du Jardin Botanique et de la rue Royale, où les troupes seront notamment mises à l’honneur.

Plusieurs fermetures sont prévues avant et pendant le défilé : dès 9h : fermeture de la station de métro Parc, dès 12h30 : restrictions autour du boulevard Albert II, du boulevard du Jardin Botanique, de la place Rogier et de la rue Royale, dès 14h : fermetures ponctuelles autour de la place du Trône, de l’avenue des Arts, du boulevard du Régent et de la rue Belliard.

Des tunnels, dont ceux du Cinquantenaire, de la Loi et de Reyers, seront également fermés temporairement.

Rédaction