En dix ans, les Bruxellois roulent moins en voiture et préfèrent marcher

En dix ans seulement, la marche est devenue le moyen de transport préféré des Bruxellois. Ils sont désormais 36% contre 32% en 2010, indique ce mardi matin Bruxelles Mobilité.

Du côté des voitures, ce mode de déplacement n’a plus autant la côte. Son utilisation a diminué de 38 à 27%, et celle du vélo a augmenté de 3 à 9%. Un peu plus d’un déplacement sur cinq (22%) se fait en bus, tram ou métro (24% en 2010), 2% en train (2% en 2010), 9% à vélo (3% en 2010) et 1% en trottinette électrique (personnelle ou partagée).

Bruxelles Mobilité a mené cette nouvelle enquête sur une période d’un an, entre les automnes 2021 et 2022. À Bruxelles, un échantillon représentatif de citoyens (2 685 personnes), choisis au hasard dans le Registre national, ont été interrogés de manière approfondie sur les caractéristiques de leur ménage et leurs habitudes de mobilité.

Les résultats sont les suivants : les Bruxellois âgés de 6 ans et plus, effectuent en moyenne 2,9 déplacements par jour.

La ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt a réagi dans un communiqué : “Les Bruxellois(e)s marchent et pédalent plus. Ils roulent moins en voiture et continuent de se déplacer avec la Stib, malgré la baisse constatée pendant la période Covid, grâce aux investissements massifs du gouvernement dans le réseau. Le plan de mobilité Good Move porte réellement ses fruits. Bruxelles organise son transfert modal et récupère de l’espace public pour construire peu à peu une ville plus conviviale et attractive…”

