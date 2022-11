Émeutes en marge de Belgique-Maroc : la station Lemonnier a rouvert ce lundi midi

Six stations de métro et prémétro bruxelloises ont dû être fermées dimanche soir à cause des émeutes qui ont éclaté en marge du match Belgique-Maroc.

La station de métro Lemonnier, dans le centre de Bruxelles, était encore fermée au public ce lundi matin à la suite des incidents et des débordements qui ont eu lieu en marge de la rencontre Belgique-Maroc, nous a indiqué Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. Des dégradations ont été enregistrées au niveau des infrastructures de la station.

La station a rouvert ses portes ce lundi midi et les trams s’arrêtent à nouveau à Lemonnier depuis lors.

Les stations fermées, sur ordre de police, sont Etangs Noirs, Comte de Flandre, Beekkant, Anneessens, Lemonnier et Bourse. Les trams et métros y passaient, mais sans s’arrêter. La décision a été prise préventivement, pour éviter que le tumulte causé par le match en surface ne s’étende aux stations, précise la Stib. Les stations De Brouckère, Sainte-Catherine et Gare centrale, qui avaient dû être fermées quelque temps, ont été rouvertes peu avant 19h.

Rédaction et Belga, image BX1