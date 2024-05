Caténaire endommagé : aucun train ne circule entre Bruxelles-Schuman et Bruxelles-Nord

Le trafic ferroviaire est interrompu vendredi matin entre les gares de Bruxelles-Schuman et Bruxelles-Nord, a rapporté le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel. “Le trafic devrait rester perturbé pendant toute l’heure de pointe matinale”.

La caténaire (câble d’alimentation électrique des trains) a été accidentellement endommagée lors d’un chantier qui avait lieu cette nuit entre les deux gares.

Heures de pointes perturbées

“En conséquence, aucun train n’est en mesure de circuler entre ces deux gares, et ce dans les deux directions“, a signalé Infrabel, ajoutant qu’une équipe technique va arriver sur les lieux pour juger l’ampleur des dégâts et entreprendre des travaux de réparation.

“La durée de cette intervention est encore actuellement indéterminée, mais le trafic devrait rester perturbé pendant toute l’heure de pointe matinale.”

Plan adapté

Le plan de transport a donc été adapté dans les deux directions. Les trains qui assurent la liaison entre Bruxelles et Arlon (via Namur et Ottignies) sont détournés par Louvain et ne desservent donc pas les gares de Bruxelles-Luxembourg et de Bruxelles-Schuman. Ce détour allonge le temps de parcours d’une vingtaine de minutes.

Tous les autres trains, dont les omnibus entre Ottignies et la capitale, sont limités/partent de Bruxelles-Luxembourg.

avec Belga