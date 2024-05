Bruxelles est la région belge avec le plus petit nombre de voitures par habitant

On comptait 390 voitures pour 1.000 habitants en Région bruxelloise en 2022, ressort-il des données publiées lundi par l’agence européenne de statistiques Eurostat. Il s’agit de la région belge disposant du plus petit nombre de véhicules par habitant.

A l’opposé de Bruxelles, on trouve la province du Brabant flamand, avec 683 voitures pour 1.000 habitants. Le Limbourg suit dans ce classement avec 540 véhicules pour 1.000 habitants devant le Brabant wallon (524,23), première province wallonne. Dans le sud du pays, la province de Luxembourg suit (511,31) devant Namur (503,88), Liège (489,46) et le Hainaut (489,09).

Concernant le taux de véhicules électriques, le Brabant flamand était la province belge avec le taux le plus important (2,5%) en 2022, devant la Région bruxelloise (1,5%). En Wallonie, le Brabant wallon est en tête (1,17%) alors que les autres provinces sont sous le pour cent.

L’Italie surrepresentée en Europe

D’autres capitales européennes comptent un taux de véhicules aussi faible qu’à Bruxelles: Berlin (331) et Vienne (366) font ainsi partie des 10 régions européennes avec le plus petit nombre de véhicules par habitant. Eurostat pointe également le taux de véhicules électriques parmi cette flotte.

La moyenne européenne est de 560 voitures pour 1.000 habitants, avec toutefois de fortes disparités selon les régions. Ainsi, le Val d’Aoste, en Italie, comptait 2.339 voitures pour 1.000 habitants, devant le Trentin (1.431), et la province de Bolzano (935), toujours en Italie. Parmi le top 10, six se trouvaient en Italie, et une en Finlande, en Grèce, aux Pays-Bas et en République tchèque.

De l’autre côté du classement, la région française d’outre-mer de Mayotte présentait 83 véhicules pour 1.000 habitants devant le Péloponnèse, en Grèce (203). Parmi les 10 régions ayant le taux de motorisation le plus faible en 2022, quatre se trouvaient en Grèce, deux en France, deux en Roumanie et une en Allemagne et en Autriche. Deux de ces régions étaient donc les zones métropolitaines de Berlin (331) et de Vienne (366).

Avec Belga