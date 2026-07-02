Affluence record sur le réseau de la Stib pour le premier concert de BTS

Une affluence record a été enregistrée mercredi soir sur le réseau de la Stib à l’occasion du premier concert du groupe sud-coréen de K-POP BTS au Stade Roi Baudouin. Face à un nombre de voyageurs supérieur aux prévisions, l’opérateur bruxellois a renforcé son dispositif en temps réel et prévoit une offre encore adaptée pour le second concert programmé jeudi soir.

Près de 41.000 voyageurs, parmi lesquels des navetteurs, des spectateurs et des curieux, ont rejoint le plateau du Heysel en métro avant le spectacle. Après le concert, environ 25.000 personnes ont emprunté le réseau pour quitter le site, soit le niveau d’affluence le plus élevé jamais enregistré par la Stib pour un événement organisé au Heysel, a indiqué celle-ci jeudi.

Le plan de transport prévoyait déjà un métro toutes les trois à quatre minutes au départ de la station Heysel, soit la fréquence maximale possible, ainsi que cinq trains de réserve. Face à l’affluence exceptionnelle, jusqu’à 17 véhicules supplémentaires ont finalement été mis en service. Des conducteurs ont prolongé leur service, tandis que des collègues rappelés en réserve sont venus renforcer les équipes. Les agents chargés de l’accueil, de l’encadrement des voyageurs et de la sécurité sont également travaillés plus longtemps.

Le dernier métro a quitté la station Heysel vers 01h00, soit près de 40 minutes après la fin du dispositif initialement prévu.

Quelque 50.000 fans ont assisté mercredi au premier concert de BTS en Belgique. Le groupe sud-coréen remonte sur la scène du Stade Roi Baudouin jeudi soir pour une deuxième représentation, elle aussi complète. La Stib a indiqué qu’elle mobilisera ses équipes plus tôt dans la journée afin d’accueillir les premiers voyageurs.

Belga – Photo : Belga