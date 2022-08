Accident mortel à Grand-Bigard : l’E40 vers Bruxelles est de nouveau accessible

Un accident impliquant trois camions et une voiture a fait deux morts.

La situation sur l’E40 en direction de Bruxelles était assez chaotique lundi à la mi-journée en raison d’un accident impliquant trois poids lourds et une voiture à hauteur du parking de Grand-Bigard, informe le Centre flamand du trafic.

La collision s’est produite vers 11h30 à la fin d’une zone au trafic ralenti. Les bandes de droite et centrale ont été bloquées et les services de secours sont rapidement arrivés sur place. Selon la police fédérale, deux personnes ont perdu la vie dans cet accident, deux autres ont été blessées, mais ne sont pas en danger de mort. Deux autres personnes sont, pour leur part, légèrement touchées. Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’un camion a percuté la fin d’une file : le poids lourd a touché une voiture et deux autres camions.

Vers 16h00, l’autoroute était de nouveau accessible, mais selon le Centre flamand du trafic, la circulation était cependant encore loin d’être fluide entre Alost et la capitale en cette fin d’après-midi.

Le Centre flamand du trafic recommande plusieurs déviations : sortir à la sortie n°20 à Ternat et rejoindre le Ring via la N8 ou via la N9 ou éviter l’E40 en rejoignant le Ring via l’E17 et l’A12.

#E40 Ongeval thv Parking Groot-Bijgaarden → Brussel, rijbaan versperd. De wachttijden lopen op +1u45. Alle verkeer dient de snelweg te verlaten aan complex 20 Ternat. Volg omleidingen: https://t.co/EqRxdplyU7 pic.twitter.com/XqdJLIVRvc — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) August 22, 2022

Avec Belga – Photo : capture Vlaamse Verkeerscentrum