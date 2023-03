À Bruxelles, un automobiliste sur cinq regarde des vidéos en conduisant, selon une étude de Vias

Vias, l’institut belge pour la sécurité routière, estime que 16 % des Bruxellois regardent des films ou des séries au moins une fois par mois lorsqu’ils sont au volant. Benoit Godart, porte-parole de Vias, était dans le 12 h 30.

Dans une récente étude menée auprès de 6.000 personnes, Vias explique qu’un automobiliste sur cinq à Bruxelles regarde des vidéos lorsqu’il conduit sa voiture.

Au total, ce sont 7 % des Belges qui le font et 16 % des Bruxellois.

Si la proportion est élevée à Bruxelles, c’est lié à l’environnement urbain et aux problèmes de congestion. Dans un embouteillage, “les conducteurs ont tendance à chercher d’autres occupations“, explique Benoit Godart, porte-parole de l’institut.

Les autoroutes sont également un lieu dans lequel les automobilistes regardent des vidéos. Cela serait lié “à la monotonie de la conduite” sur ce type de routes.

“Il ne faut pas non plus oublier que beaucoup de séries sont sous-titrées. Vous avez donc besoin de regarder les images et de lire le sous-titrage, ce qui est encore plus dangereux“, explique le porte-parole.

Les usagers qui regardent le plus de vidéos seraient des hommes. Il y aurait 9 % des hommes qui le feraient, contre 4 % des femmes. “Les femmes sont plus prudentes“, poursuit-il, “on sait que les hommes téléphonent plus au volant, mais c’est également valable pour toutes les autres causes d’insécurité routière“.

■ Benoit Godart, porte-parole de Vias, par Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier dans le 12 h 30