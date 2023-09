10 mois de travaux sur la ligne du 44… mais les nouveaux trams attendront encore

La Stib procède à un renouvellement des rails.

C’est une ligne de tram emblématique de par son passage en forêt de Soignes vers Tervuren. La ligne des trams 44 est en travaux pour 10 mois. “Nous procédons à un renouvellement de voies entre les Quatres Bras de Tervuren et la Station Tervuren, le terminus de la ligne“, nous indique la Stib. Les travaux ont commencé en août, ils doivent se terminer en juin 2024. Des travaux particulièrement longs : “Lors de travaux de renouvellement de voies, d’autres impétrants en profitent également pour réaliser d’autres chantiers“, indique Cindy Arents, porte-parole de la Stib.

Un nouveau “Hoppinpunt”

Le auvent remarquable de la station Tervuren est d’ailleurs en cours de réaménagement total. “De Werkvennootschap y construit un “Hoppinpunt”, sorte de grand pôle d’échange intégrant différents modes de transport/mobilité“, il s’articulera en pôle de mobilité autour du parking de dissuasion récemment construit à quelques pas de l’Africa Museum. Des “casiers” seront aussi aménagés pour 300 vélos et un atelier de réparation de vélo verra le jour.

Correspondances compliquées

En raison des travaux, des Tbus prennent le relais du tram entre les Quatre Bras et Tervuren. Un démarrage compliqué, ont constaté des riverains sur les réseaux sociaux. Les bus sont en effet englués dans la circulation et les embouteillages… provoqués par les travaux du tram ! Une bande est en effet partiellement supprimée sur l’avenue de Tervuren. Un problème que reconnait la Stib, mais elle estime qu’il a été réglé : “Un nouvel aménagement a été fait et le problème ne se pose plus. La circulation des navettes est désormais moins impactées et les correspondances sont facilitées.”

Quant aux horaires entre les trams et les Tbus, ils sont “alignés pour faciliter les correspondances mais une marge est intégrée pour pouvoir absorber d’éventuels retards sur la ligne de tram ou de bus, ce qui peut expliquer pourquoi le véhicule de correspondance ne part pas toujours immédiatement“.

Les anciens trams ont encore de l’avenir

Ce renouvellement des voies ne permettra toutefois pas à de nouveaux trams de rouler sur la ligne. C’est d’ailleurs également le cas pour la ligne de tram 39. Le terminus Montgomery ne permet pas l’entrée des nouveaux trams, nous confirme la Stib. “Le quai n’est pas assez long“. Un réaménagement important de la station serait nécessaire, mais il n’est pas à l’ordre du jour. Les T7700 et T7900 ont donc encore de l’avenir, même s’ils ne sont pas accessibles aux PMR.

T.D.