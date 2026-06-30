Uber Eats : le tribunal conclut que les trois livreurs sont des travailleurs indépendants non salariés
Une décision de la Commission administrative de règlement de la relation de travail (CRT) de 2024 avait appelé à requalifié les trois livreurs indépendants en travailleurs salariés. Le tribunal du travail francophone de Bruxelles conclut l’inverse.
Le tribunal du travail francophone de Bruxelles a conclu mardi que la relation professionnelle entre trois livreurs et la plateforme numérique Uber Eats Belgium était une relation de travailleurs indépendants, et non une relation de travailleurs salariés comme le défendaient les trois livreurs depuis le 28 décembre 2023.
L’exécution de la relation de travail ne permet pas de conclure à l’existence d’un contrat de travail, indiquent les trois jugements prononcés mardi par le tribunal du travail.
La plateforme Uber Eats Belgium contestait devant le tribunal du travail de Bruxelles la décision du 22 avril 2024 de la Commission administrative de règlement de la relation de travail (CRT), qui appelait à requalifier les trois livreurs indépendants en travailleurs salariés.
La précarité des livreurs reconnue
“Avec ce jugement à rebours on a l’impression de revenir 5 ans en arrière, et surtout que les livreurs devront attendre encore un peu plus longtemps pour obtenir les droits qu’ils ont mérités par leur travail”, déplore l’organisation. “Les seuls gagnants de ces louvoiements judiciaires sont les plateformes multinationales ainsi autorisées à défier notre modèle social et à mener une concurrence déloyale contre les plateformes qui essaient de respecter les travailleurs.”
Belga – Photo : Belga