Les magasins Claire’s déposent le bilan en Belgique, une centaine d’emplois menacés

La chaine de magasins de bijoux de fantaisie Claire’s Belgique a annoncé sa faillite à ses employés au cours d’un conseil d’entreprise extraordinaire mardi. Une centaine d’emplois sont dès lors menacés, a indiqué mercredi à Belga Noëlle Pelanis, secrétaire permanente CGSLB, confirmant une information de RTL-TVI. Quatre magasins sont concernés à Bruxelles.

“Claire’s Belgique a fait aveu de faillite devant le tribunal de l’entreprise. Les travailleurs sont maintenant dans l’expectative de savoir ce que le curateur va décider“, explique la syndicaliste. Dans l’intervalle, les magasins Claire’s en Belgique vont rester ouverts, ajoute la CGSLB dans un communiqué.

Cette faillite en Belgique ne représente cependant pas une surprise. La semaine dernière, le groupe avait déjà placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites, dite Chapter 11, ses activités américaines et plusieurs de ses filiales opérant des magasins sous les enseignes Claire’s et Icing. La décision d’engager une procédure de faillite aux États-Unis “est difficile mais nécessaire“, avait alors affirmé Chris Cramer, patron de Claire’s depuis juin 2024, cité dans un communiqué. “Une concurrence accrue, les tendances de dépenses des consommateurs et la prise de distance continue avec le commerce de rue, associés à nos obligations actuelles en matière d’endettement et les facteurs macroéconomiques, nécessitent cette mesure“, avait-il ajouté.

Fin juillet, la filiale française du groupe avait également été placée en redressement judiciaire. Selon le site internet de Claire’s, le groupe opère au total plus de 2.750 magasins à son nom dans dix-sept pays d’Amérique du Nord et d’Europe ainsi que 190 magasins Icing en Amérique du Nord. Il dispose aussi de plus de 300 magasins franchisés au Moyen-Orient et en Afrique du Sud et vend ses produits dans des milliers de concessions dans le monde. Trente magasins Claire’s sont implantés en Belgique, qui ne compte par ailleurs pas de franchisés, précise Noëlle Pelanis.

Belga