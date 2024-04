Les livreurs Uber Eats en grève pendant deux jours

Les livreurs Uber Eats en ont marre. Payés moins de 5 euros pour rouler à vélo dans le froid et la pluie, contrôlés par un algorithme tout-puissant, ils ont organisé deux jours de grève, ces 30 avril et 1er mai, et veulent sensibiliser les restaurateurs. Les principales revendications des livreurs portent sur une augmentation de leur rémunération d’au moins 2 euros par course et de 0,5 euro/km parcouru, ainsi que l’arrêt des déconnexions sans entretien préalable entre Uber et le livreur concerné.

■ Reportage Sabine Ringelheim, Thibault Rommens, Stéphanie Mira

“Les rémunérations n’ont pas augmenté depuis 2019, malgré une inflation d’au moins 20%”, dénonce le collectif, qui pointe également les déconnexions automatiques “décidées par l’algorithme sans possibilité réelle de défendre leur point de vue”. Selon la loi, les livreurs sont présumés salariés depuis le 1er janvier 2023, rappelle La Maison des livreurs. De plus, la cour du travail de Bruxelles a statué fin 2023, dans l’affaire Deliveroo, que les livreurs doivent être déclarés comme salariés par la plateforme et bénéficier des mêmes droits que les autres travailleurs.

“En attendant que les pouvoirs publics fassent respecter la loi, nos revendications ne peuvent plus attendre”, insiste La Maison des livreurs. Les livreurs s’insurgent contre la “mollesse des pouvoirs publics” face à cette situation et dénoncent la discrimination, le racisme et “l’acharnement administratif” dont ils sont victimes, “alors que les plateformes qui les exploitent ne sont pas inquiétées”.

Pendant la grève, les livreurs feront le tour des restaurateurs pour demander leur solidarité. Un rassemblement est également prévu le 1er mai à 16h30 à Bruxelles, devant le siège d’Uber en Belgique.