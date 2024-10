Les directeurs bruxellois se penchent sur le futur budget

Les experts mandatés par le formateur du gouvernement bruxellois, le libéral David Leisterh poursuivent leurs travaux préparatoires en vue de la confection du budget. Dans le journal L’Echo, on apprend qu’ils viennent des organismes régionaux.

On retrouve Dirk De Smedt de Bruxelles Fiscalité et ancien chef de cabinet de Guy Vanhengel qui préside ce comité. Ensuite, chaque participant a sa spécialité. Pierre Hermant de Fiances.brussels a hérité de l’économie et des finances, Benjamin Cadranel, CEO de Citydev, de la SLRB et du Fonds du Logement ainsi que Bruxelles Pouvoirs Locaux. Urban, Bruxelles Logement, la SAU et le SIAMU passent sous le regard d’Antoine de Borman, directeur de Perspective.brussels. Le directeur-général de l’agence Bruxelles-Propreté, Frédéric Fontaine, analysera la situation de Bruxelles Environnement et du secteur de l’eau (Vivaqua et Hydria). Les échanges avec la Stib seront menés par Christophe Vanoerbeek, dirigeant de Bruxelles Mobilité. Et enfin, la directrice du SPRB, Julie Fiszman, traitera la question des pensions des fonctionnaires régionaux.

Ces directeurs représentent également tous les partis. Ils ont trois semaines pour faire un rapport au formateur pour voir où faire des économies et comment gérer financièrement dans les prochaines années.

■ Informations traitées par Valérie Leclercq