Le salaire de plus de 2 millions de personnes indexé cet été, selon SD Worx et Acerta

Plus de 2 millions de travailleurs et de fonctionnaires bénéficieront d’une indexation automatique des salaires durant l’été, indiquent lundi SD Worx et Acerta. Les prestataires de services RH précisent que de nombreux secteurs appliqueront pour la première fois l’indexation en centimes, notamment le métal, la construction, le nettoyage, les banques, les établissements de soins, le commerce de détail et le secteur public.

L’indexation en centimes est ce mécanisme par lequel l’indexation ne s’appliquera que jusqu’à 4.000 euros bruts par mois pour les salaires et jusqu’à 2.000 euros pour les salaires à mi-temps et les prestations telles que les pensions.

Pour un certain nombre d’autres travailleurs, il faudra attendre le début de l’année prochaine pour l’indexation en centimes. L’estimation provisoire de SD Worx pour l’indexation annuelle des salaires de plus de 500.000 employés de la CP 200 en janvier 2027 est de 3,41%.

Les salaires des ouvriers et des employés du secteur du métal sont indexés une fois par an, chaque mois de juillet. Cela concerne environ 170.000 ouvriers CP 111 et employés CP 209. L’indexation s’élèvera le mois prochain à 2,81%.

Les ouvriers du secteur du nettoyage CP 121 (plus de 52.000) bénéficient d’une indexation deux fois par an. En janvier 2026, elle était de 0,56%, et elle sera suivie en juillet d’une nouvelle indexation de 2,06%.

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La CP 130 (environ 5.400 salariés dans les imprimeries, PC 130a et les journaux quotidiens, PC 130b): les salaires y sont indexés deux fois par an. Ici, l’indexation prévue pour juillet s’élève respectivement à 2,05% et 2,41%, pourcentages qui doivent encore être confirmés par les partenaires sociaux.

Dans le secteur de la construction CP 124, qui compte un peu plus de 131.000 ouvriers, les salaires sont indexés chaque trimestre. En janvier 2026, l’indexation était de 0,21859%, en avril 2026 de 0,87174%, et une indexation de 1,09668% suivra en juillet. L’indexation bimestrielle du secteur bancaire (CP 310) prévue est de 0,52%.

Une augmentation estimée à 0,1797% est prévue pour les secteurs appliquant une indexation mensuelle: les ouvriers des cimenteries (CP 106.01), quelque 1.200 travailleurs du secteur pétrolier (CP 211) ainsi qu’environ 20.000 travailleurs du secteur de l’énergie (CP 326).

Certains secteurs n’indexent pas à des moments fixes, mais chaque fois qu’un pivot sectoriel prédéfini est atteint ou dépassé. Dans ces secteurs, les salaires augmentent alors d’un pourcentage fixe, souvent, mais pas toujours, de 2%.

L’indexation sera de 1% pour le secteur du commerce de détail CP 202, avec près de 60.000 employés. En revanche, elle sera de 2% pour la grande distribution CP 311, avec 51.500 travailleurs et le secteur textile CP 120 et CP 214, avec 13.500 ouvriers et employés.

Le pivot du secteur public a également été atteint ce mois-ci. Cela entraîne non seulement une indexation de 2% des salaires et traitements dans le secteur public et des allocations sociales, le troisième mois suivant l’atteinte du pivot, donc en septembre, mais aussi une indexation de 2% dans un grand nombre de secteurs privés, souvent, mais pas exclusivement, dans le non marchand, soit en juillet, soit en août.

“Plus de deux millions de travailleurs et de fonctionnaires bénéficieront d’une indexation automatique des salaires pendant les mois d’été“, conclut ainsi Valérie t’Serstevens, Legal Manager Bruxelles-Wallonie chez SD Worx.

Belga