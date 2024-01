Le gouverneur de la BNB prié de rester temporairement à son poste

Le gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB) Pierre Wunsch a été prié mardi par le Conseil de régence de la BNB de rester temporairement à son poste, afin d’assurer la continuité du service public.

Cette décision donne une suite favorable à la requête du Premier ministre Alexander De Croo et du ministre des Finances Vincent Van Peteghem demandant à Pierre Wunsch de poursuivre sa mission à titre temporaire, jusqu’à ce que le gouvernement ait pris une décision formelle quant à ce mandat, arrivé à échéance le 1er janvier à minuit. Le Conseil de régence de la BNB dit “profondément regretter” que les partenaires gouvernementaux ne se soient pas encore mis d’accord sur sa prolongation. L’instance souligne que la situation actuelle “est tout à fait exceptionnelle et que cette solution temporaire est sous-optimale, eu égard au principe d’indépendance des banques centrales inscrit dans le droit européen”.

Par conséquent, elle appelle le gouvernement fédéral à remplir ses obligations juridiques européennes et internationales “dans les plus brefs délais”. Le point sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du gouvernement en comité restreint (kern), a-t-on indiqué au cabinet du Premier ministre, sans donner d’autre précision. L’absence de décision sur ce point crée en effet un certain nombre d’incertitudes juridiques. Ainsi, le gouverneur de la Banque nationale siège au Conseil d’administration de la Banque centrale européenne à titre personnel et ne peut donc pas y être simplement remplacé par une autre personne représentant la BNB. Christine Lagarde, cheffe de la BCE, aurait par ailleurs accepté cet arrangement, à condition que Pierre Wunsch reçoive un nouveau mandat le plus rapidement possible après les vacances.

Belga – Photo : Belga