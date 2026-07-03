Fonction publique bruxelloise: un “pool” de compétences pour limiter l’impact du moratoire sur les recrutements

Pour modérer l’impact du moratoire sur les recrutements dans l’administration bruxelloise, le ministre Dirk De Smedt (Anders) a décidé de créer un “pool de compétences” pour ajuster les affectations de personnel en fonction des besoins.

Depuis novembre 2023, les recrutements sont gelés au sein de la fonction publique régionale bruxelloise. Cette mesure n’a pas résolu le déséquilibre entre les affectations existantes et les endroits où elles sont nécessaires.

Selon le ministre, certains services publics bruxellois souffrent d’un manque de personnel, tandis que d’autres disposent de plus d’effectifs que nécessaire. M. De Smedt souhaite réduire cet écart via un nouveau “pool de compétences régionales” mettant en relation des agents issus d’administrations en surcapacité avec des services confrontés à des besoins urgents, sans nouveaux recrutements.

Dans ce dispositif qu’il soumettra à la concertation sociale le 14 juillet prochain avant une phase-pilote, le ministre prévoit un axe de déploiement rapide, destinée aux agents pouvant être rapidement mobilisés dans une autre fonction. Les candidats passent par une procédure centrale de matching et peuvent être opérationnels en quatre à huit semaines dans un service ayant un besoin concret, tout en conservant leur statut.

Le second axe est basé sur la formation continue et la réorientation. Les agents dont la fonction évolue ou change bénéficient d’un parcours individuel de six à dix-huit mois, comprenant une formation ciblée et un accompagnement, afin d’adapter leurs connaissances et compétences aux besoins de l’organisation.

“Plutôt que de devoir recruter davantage, nous misons sur une utilisation plus efficace de ceux qui sont déjà là. C’est bénéfique pour les services, pour le budget, et cela offre des perspectives aux agents dans un environnement de travail en mutation”, a commenté le ministre, dans un communiqué. Selon le ministre, le système devra être pleinement opérationnel d’ici le 30 juin 2027.

Belga

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