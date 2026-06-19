Construction: près de 90% des entreprises confrontées à des hausses de prix des matériaux

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, 88% des entreprises de construction ont été confrontées à des hausses des prix des matériaux de construction, signale vendredi la fédération de la construction Embuild après une enquête menée auprès de 206 de ses membres.

De plus en plus d’entreprises doivent dès lors travailler avec des clauses de révision et des prix journaliers. “C’est inévitable“, selon Niko Demeester, CEO d’Embuild. “Nos entreprises opèrent avec des marges serrées et ne peuvent pas assumer entièrement de telles hausses de prix.”

Ce sont principalement les matériaux en plastique (PVC, isolation en polyuréthane, etc.) dont le prix a augmenté (+46,6%). Les hydrocarbures (bitume et certains produits isolants, etc.) suivent, avec une progression de 33,2% de leur prix, loin devant les briques (+8,1%), l’acier (+7%) et les matériaux non ferreux, comme l’aluminium, le cuivre, le zinc ou le plomb (+5,8%), liste Embuild.

Selon la fédération, les entreprises de construction et d’installation se sont adaptées à cette réalité changeante ces derniers mois. “Pour le moment, 64% d’entre elles appliquent une clause de révision des prix dans leurs contrats“, illustre Niko Demeester, alors qu’en temps normal, moins de la moitié ont recours à une telle clause.

Embuild recommande d’ailleurs à toutes les entreprises d’adopter une telle clause, ce qui garantit la transparence tant pour l’entreprise que pour le maître d’ouvrage. Les entreprises de construction qui n’appliquent pas de clause de révision des prix ont de plus en plus souvent recours à des tarifs journaliers plutôt qu’à des devis fixes. Actuellement, 35% le font, alors que ce chiffre se situe généralement entre 15 % et 20%. Pour Embuild, ces prix journaliers constituent également un bon moyen de faire face aux fluctuations des prix des matériaux de construction.

La fédération sectorielle espère que l’accord de paix de principe conclu entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient permettra à la hausse des prix des matériaux de construction de s’essouffler, ce qui devrait alors redonner confiance aux maîtres d’ouvrage.

Belga