Bpost n’expédiera temporairement plus de colis vers les Etats-Unis

À partir de vendredi, Bpost n’expédiera temporairement plus de colis vers les Etats-Unis, en raison des incertitudes entourant les nouvelles règles étasuniennes en matière d’envois internationaux, rapporte mardi le journal Het Laatste Nieuws.

Jusqu’à présent, les colis internationaux d’une valeur inférieure à 800 USD étaient fiscalement exonérés mais dès ce 29 août ce ne sera plus le cas : tous les paquets, sans exception, seront soumis aux diverses taxes et aux frais applicables. Le problème réside dans le fait que les autorités américaines n’ont pas encore apporté de précisions sur la manière dont les taxes seront précisément calculées et perçues.

Chez Bpost, ce jeudi sera donc le dernier jour possible pour l’envoi d’un colis vers les Etats-Unis et ce, pour éviter que des colis ne soient bloqués ou que des clients ne doivent faire face à des coûts imprévus, explique-t-on chez Bpost. L’entreprise parle d’une mesure exceptionnelle destinée à protéger le consommateur. “Nous déplorons la situation mais tant qu’il n’y aura pas de clarté, nous ne pouvons pas prendre le risque“.

Belga

20 août 2025 - 09h17
Modifié le 20 août 2025 - 09h17
 

