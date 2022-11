Autrement : le circuit court et la filière bio à la croisée des chemins face aux crises économiques

Dans ce nouveau numéro d’Autrement, Jean-Christophe Pesesse revient sur les difficultés des magasins et producteurs du secteur du bio et des circuits courts, aujourd’hui touchés par une baisse de leur chiffre d’affaires, faute de clients.

Les producteurs et magasins du secteur bio et issu des circuits courts font la grise mine ces derniers mois en raison de l’inflation et de la crise de l’énergie qui font grimper les prix et baisser la consommation. En effet, selon un sondage réalisé par le secteur, sur 96 commerces interrogés, 80% d’entre eux ont vu leur chiffre d’affaires baisser entre le premier semestre de 2021 et les six premiers mois de 2022. Alors que ces magasins ont connu un fort regain d’intérêt sur la pandémie et que bon nombre de producteurs ont augmenté leurs moyens de production, ceux-ci subissent aujourd’hui les effets de ces diverses crises économiques qui s’enchaînent.

Le secteur cherche donc des solutions pour se sortir de ces crises. S’il souhaite évidemment un plus large soutien des pouvoirs publics, le secteur préconise également de travailler sur l’image des magasins, mieux mettre en avant les produits et leurs prix, qui ne sont pas forcément plus chers que dans les supermarchés classiques. Car consommer autrement demande aussi d’autres habitudes.

Pour en parler, Jean-Christophe Pesesse reçoit cette semaine dans Autrement :

Louis Grippa , directeur du magasin “Au Rayon Bio”

, directeur du magasin “Au Rayon Bio” Mathilde Leboeuf , coordinatrice de Cabas, la Coopérative Alimentaire Belge des Artisan.e.s Solidaires

, coordinatrice de Cabas, la Coopérative Alimentaire Belge des Artisan.e.s Solidaires Isabelle Coupienne , fondatrice de “Graines de Curieux”

, fondatrice de “Graines de Curieux” Sylvie Droulans, coordinatrice du réseau ConsomAction

► Découvrez Autrement tous les mardis à 18h25 sur BX1 et 24h/24 en replay sur notre site