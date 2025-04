Actiris veut accompagner plus de 4.400 personnes grâce au mentorat d’ici 2028

L’agence bruxelloise pour l’emploi Actiris partage vendredi son ambition d’aider 4.400 chercheurs d’emploi à s’insérer sur le marché du travail grâce au mentorat d’ici 2028. Quatre partenaires ont été sélectionnés pour la soutenir dans cet accompagnement.

Le mentorat consiste en un processus de coaching qui permet à un chercheur d’emploi (le “mentee”) de bénéficier des connaissances et de l’expérience d’une personne bénévole (le mentor). Le système doit favoriser le développement des compétences ainsi que de l’autonomie, et permettre à ces personnes d’atteindre leurs objectifs professionnels. L’accompagnement dure six mois et prévoit un minimum de deux rencontres mensuelles entre le mentor et le mentee. L’an dernier, 981 chercheurs d’emploi ont suivi un accompagnement mentorat via Actiris. D’après les dernières statistiques disponibles, 65% des chercheurs d’emploi sortis d’un accompagnement mentorat en 2022 ont trouvé un travail. D’autres ont par ailleurs repris des études ou débuté un stage.

L’agence bruxelloise pour l’emploi avait lancé un appel à projets et a sélectionné quatre partenaires pour soutenir l’accompagnement via le mentorat au cours des quatre prochaines années. Il s’agit de l’asbl Backstage.Network et de son programme “Mentor’IN Brussels”, de Duo for a JOB qui soutient les jeunes chercheurs d’emploi issus de l’immigration, de Pour la Solidarité avec son programme “MentorYou” et de Team4Job soutenu par sa communauté de plus de 1.000 mentors issus de 600 entreprises.

“Le mentorat est un levier très important qui permet de créer des ponts de toutes sortes entre deux personnes aux univers différents. J’espère que de nombreux chercheurs d’emploi trouveront un travail via ces partenariats“, commente Cristina Amboldi, directrice générale d’Actiris. Actiris investit 2,2 millions d’euros par an dans les partenariats autour du mentorat, co-financés par le programme FSE+.

Belga