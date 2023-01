À l’aube des soldes, un commerçant sur quatre craint de mettre la clef sous la porte, selon l’UCM

Ce mardi, les soldes d’hiver débuteront pour un mois. Une bouffée d’air frais pour les commerçants ou une nouvelle période de craintes en pleine inflation ?

La période des soldes d’hiver s’ouvre ce mardi 3 janvier et l’optimisme n’est pas vraiment de rigueur du côté des commerçants, si l’on suit les résultats des sondages proposés par l’Union des Classes Moyennes (UCM) et par le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI).

Selon l’UCM, qui a interrogé 500 commerçants wallons et bruxellois, environ deux sur trois (64,2%) expliquent que leur chiffre d’affaires a reculé ces six derniers mois, notamment suite à la montée des prix, la baisse du pouvoir d’achat ou encore les incertitudes liées à l’actualité. Et plus de trois marchands sur quatre (76,1%) craignent de mettre la clef sous la porte. Alors qu’ils n’étaient que 5,2% à imaginer tel scénario en 2019.

Et selon une étude du SNI, menée auprès de 150 à 200 commerçants, montre qu’un commerçant sur deux ne se dit pas opposé à des soldes en février.

Dans les rues bruxelloises, il se confirme que les magasins de moyenne gamme craignent plus pour leur survie face à la concurrence. Face au pouvoir d’achat en baisse, les clients ont plus tendance à acheter dans les magasins bas de gamme, estime l’UCM. Alors que les magasins haut de gamme n’ont pas plus de crainte, pour leur part.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Manon Ughi et Pierre Delmée.

Gr.I. avec Belga – Photo : BX1