3 vêtements pour enfants sur 4 non conformes aux exigences de sécurité lors d’un contrôle

Plus de trois quarts des vêtements pour enfants analysés lors d’une campagne de contrôle n’étaient pas conformes aux exigences de sécurité, rapporte le SPF Économie lundi. Sur les 40 vêtements d’enfants jusqu’à 14 ans soumis à un contrôle approfondi, 31 ne répondaient pas à ces exigences. Ils ont été retirés du marché.

Le SPF Économie a mené cette campagne de contrôle en 2021 et 2022 afin de vérifier la conformité et la sécurité des vêtements pour enfants présents sur le marché belge. Le service public rappelle que les cordons ou liens de serrage de vêtements d’enfants ont été impliqués dans des accidents mortels en Europe et ailleurs. Ils peuvent se coincer dans des équipements d’aires de jeux, comme des toboggans, ou des véhicules en mouvement (portes d’autobus, remontées mécaniques et vélos). Selon les résultats de ce contrôle approfondi, des sweats à capuche, des shorts, des pantalons mais aussi des robes et un pyjama présentaient un danger pour les enfants.

Des mesures correctives ont été demandées et la plupart des opérateurs économiques concernés ont pris les mesures nécessaires, rapporte le SPF Économie. “Il convient par ailleurs de rassurer les parents en précisant que les résultats de cette campagne ne reflètent pas la situation de l’ensemble du marché belge des vêtements d’enfants“, souligne Etienne Mignolet, porte-parole SPF Économie. “Pour cette campagne, les agents du SPF Économie recherchaient en effet sur le marché belge spécifiquement des produits non conformes et potentiellement dangereux.“

Le service public appelle les parents à être attentifs en achetant des vêtements, notamment pour les cordons et cordelettes qui peuvent entraîner un risque de strangulation ou de coincement.

Belga