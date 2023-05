Zoë Gray devient directrice des expositions à Bozar

La curatrice belgo-britannique travaillait jusqu’ici pour le Wiels et prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre.

Bozar a sa nouvelle directrice des expositions : le Palais des Beaux-Arts a nommé Zoë Gray, une curatrice et historienne de l’art belgo-britannique, pour prendre cette nouvelle fonction d’ici septembre prochain. Cette habitante de Bruxelles a déjà une large expérience au sein d’institutions d’art contemporain nationales et internationales.

Avant de s’établir à Bruxelles, elle a notamment été directrice artistique de la Biennale de Rennes (2014), cheffe de projet pour la Fondation LUMA à Arles (2012 à 2013) et curatrice au Kunstinstituut Melly à Rotterdam (2006 à 2012). Elle a également été curatrice invitée pour plusieurs expositions internationales et membre de plusieurs comités et associations autour de l’art contemporain. Elle était depuis 2015 senior curator du Wiels, à Forest.

“À la fois contemporaines et historiques”

“Bozar a un potentiel incroyable pour accompagner et façonner la création culturelle en Belgique, aujourd’hui et à l’avenir. Bozar est, par excellence, le lieu où l’on peut développer un programme artistiquement audacieux, tout en offrant un cadre inclusif, dynamique et adapté à tous les publics”, se réjouit Zoë Gray.

“Avec Zoë Gray, nous avons opté pour un profil résolument contemporain. Elle s’appuiera sur la solide tradition de Bozar qui consiste à présenter des expositions à la fois contemporaines et historiques. Ce dynamisme et les liens avec les questions sociétales actuelles sont plus pertinents que jamais”, commente pour sa part Christophe Slagmuylder, directeur général de Bozar.

Gr.I. – Photo : Belga/Hatim Kaghat