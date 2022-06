“Until We Meet Again” : à 21 ans, Charles se dévoile dans un premier album

Elle défendra prochainement cet album sur scène.

Après le succès de Far Gone, l’un des morceaux qui a confirmé le talent de Charles, celle qui s’appelle en réalité Charlotte Foret revient un premier album, Until We Meet Again. Composé seul ou en collaboration avec, entre autres, Puggy ou Delta, ce nouvel album sera prochainement présenté sur scène, avec une série de festivals.

Le public bruxellois pourra aussi la retrouver le 20 octobre prochain à l’AB.

■ Reportage de Pierre Beaudot et Yannick Vangansbeek, avec Stéphanie Mira