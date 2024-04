“Une voix pour nos droits”: la Bruxelloise Nora Harrati remporte le Prix du public

Ce mercredi 17 avril en soirée, à l’UCL Saint-Louis, deux élèves de secondaire ont été récompensés à l’issue de la finale de “Une voix pour nos droits”.

Il s’agit d’un concours de prise de parole sur les droits humains organisé par Felobel et la section belge francophone d’Amnesty International (AIBF). Félix Pierson, scolarisé au Collège Notre-Dame de la Paix d’Erpent de Namur, s’est vu décerner le Prix du jury et Nora Harrati, issue du Lycée français Jean Monnet à Uccle, a quant à elle remporté le Prix du public.

“Je suis très reconnaissante d’avoir remporté le prix du public”, commence la uccloise Nora Harrati. “Je suis aussi surprise et un peu prise par l’émotion. Je sais que c’est le début de quelque chose que j’ai envie de continuer”, confie Nora Harrati. “J’ai appris qu’il ne faut pas voir le stress comme une barrière ; ce concours, c’est vraiment une manière de se confronter à soi même, de sortir de sa zone de confort. Cela a été aussi l’occasion de faire de belles rencontres, de recevoir des conseils qui peuvent s’appliquer hors de l’éloquence ; c’est une expérience pour la vie.”

Le jury était présidé par Carine Thibaut, directrice générale d’AIBF et composé notamment de Caroline Désir, ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles ; d’Alexis Deswaef, avocat et vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) ; de Lisa Guillaume, journaliste indépendante (qui travaille notamment pour le magazine Wilfried) et d’Inno JP, humoriste. Dans un communiqué, ils ont expliqué leur choix. “Nora a su toucher le public par l’originalité de sa prestation, incarnant l’histoire de celles et ceux dont la voix est rarement entendue et invoquant pour eux les droits dont ils et elles devraient bénéficier.”

BX1