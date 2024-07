Une troisième édition du festival FAME tournée vers l’avenir

La troisième édition du festival d’arts de la scène FAME, qui se déroulera du 20 au 28 septembre dans plusieurs lieux bruxellois, aura pour thème “Futur.es”, annonce lundi l’équipe organisatrice.

FAME (pour Festival where Arts Meet Empowerment) mettra une nouvelle fois en valeur le travail de femmes et de minorités de genre, les yeux tournés vers l’avenir, alors que “le présent semble bien sombre, si ce n’est parfaitement effrayant”, selon les mots des personnes derrière l’événement. “Or, la peur confine souvent à la paralysie, à l’hébétude, et c’est la sortie de cet état que nous voulons encourager. Pour lutter, encore faut-il savoir quel futur on veut. Trouvons la force d’agir et turbinons ensemble pour imaginer ce futur, en dépassant les murmures du présent”, ajoutent-elles dans un communiqué. La thématique sera décortiquée en trois pistes : “politiques futures”, “corps futurs” et “fictions du futur”.

La programmation, qui mêlera théâtre, danse, concerts, conférences, ateliers et projections, sera dévoilée le 30 août aux Riches-Claires. Elle comptera comme les années précédentes des artistes de tous niveaux, vivant en Belgique (francophones et néerlandophones) ou à l’étranger. En plus des artistes, FAME invitera également des associations de terrain, des collectifs et des activistes pour donner voix à leur travail, et créer des résonances entre les propositions artistiques, politiques et engagées. “La culture, reflet de nos sociétés, doit être à l’avant-garde du combat féministe”, souligne l’échevine bruxelloise chargée de la Culture, Delphine Houba, sur le site internet du festival. “Cette année, FAME nous invite à repenser la science-fiction sous un prisme féministe. Retrouvons-nous pendant 10 jours en septembre pour explorer ensemble de nouveaux imaginaires plus justes et émancipateurs.”

