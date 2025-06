Un rare recueil de psaumes du 15e siècle mis aux enchères à Bruxelles

Un rare recueil de psaumes, datant du 15e siècle sera prochainement proposé aux enchères à Bruxelles par Arenberg Auctions mi juin, annonce la maison de vente bruxelloise mercredi.

Ce recueil de psaumes datant de 1478 est volumineux et magnifiquement décoré de 235 feuillets de parchemin précieux, décrit la maison de vente, précisant que l’ouvrage est extrêmement bien conservé et, par conséquent, unique en son genre. “Pour réaliser ce recueil, il a probablement fallu près d’une année entière et plus d’une centaine de peaux de mouton pour le parchemin, ce qui a dû coûter une fortune à l’époque“, détaille le communiqué de presse.

La couverture en cuir de veau renferme des feuillets de textes en latin et sont ornés de 21 grandes lettrines colorées. “Chaque page a probablement demandé au moins une journée de travail entière au scriptorium, l’atelier du monastère où les textes étaient recopiés”, explique la maison de ventes.

Ce rare psautier a été en la possession d’un collectionneur belge, anonyme, pendant plusieurs décennies. Le prix de départ pour la vente qui aura lieu le 14 juin est fixé à 40.000 euros.

■ Reportage de Valentine Rolus, Marjorie Fellinger, Constance Corluy et Pierre Delmée