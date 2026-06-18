Stromae est l’artiste francophone le plus écouté dans les pays non francophones sur Spotify

“Ma Meilleure ennemie” de Stromae et Pomme était le titre en français le plus écouté dans le monde en 2025, hors marchés francophones, sur Spotify, ressort-il du Rapport Francophonie 2026 de la plateforme de streaming musical publié jeudi.

Globalement, les contenus en français rencontrent de plus en plus de succès sur Spotify, avec une augmentation des écoutes de 134% en cinq ans et de 14% depuis 2024. Le rapport met en évidence l’indéniable succès de Stromae à travers le monde puisque non content d’occuper la première place du podium des titres en français les plus écoutés au monde, le chanteur belge revient également à deux autres reprises dans le top 10 avec “Alors on danse (Radio Edit)” (5e) et “Papaoutai” (9e). Paul Van Haver figure par ailleurs parmi les cinq artistes les plus écoutés de toutes les régions telles que définies par Spotify, à l’exception de l’Afrique du Sud, Moyen-Orient et Asie.

Mais l’attrait grandissant pour la musique francophone est aussi en grande partie due à la création musicale d’Afrique francophone. Ainsi, Magic System, Himra, Tiken Jah Fakoly, Didi B et Toumani Diabaté font partie des artistes francophones les plus exportés hors de leurs marchés d’origine, selon Spotify.

Le Québec a lui aussi son rôle dans l’export des titres en français, puisque les Québécois sont de grands consommateurs de contenus francophones et influencent leurs camarades canadiens anglophones. Résultat : 114% d’écoutes de musique supplémentaires en cinq ans et une hausse monstrueuse de 660 % pour les podcasts sur le même laps de temps.

Hors marchés francophones, les plus grands consommateurs de musique en français restent l’Allemagne, les États-Unis, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Espagne. Mais l’Inde, l’Égypte et l’Indonésie enregistrent, elles, une explosion de la consommation de contenus francophones avec des hausses respectives de 882%, 1.207% et 559%.

Belga