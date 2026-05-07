Quinze premières mondiales sur le point d’entrer en scène lors du Kunstenfestivaldesarts

La 31e édition du Kunstenfestivaldesarts lève le rideau vendredi. Jusqu’au 30 mai, l’événement dédié aux arts de la scène verra se déployer 29 projets, dont 15 premières mondiales, répartis dans 24 lieux bruxellois, annoncent ses organisateurs jeudi dans un communiqué.

Le week-end d’ouverture sera marqué par plusieurs créations inédites. Le cinéaste Apichatpong Weerasethakul présentera lors de celui-ci “A Flower of Forgetfulness”, une installation théâtrale conçue pour la chapelle des Brigittines. À La Raffinerie, “Este Mundo” réunira la chorégraphe Bouchra Ouizguen et la compagnie Dançando com a Diferença dans une exploration du quotidien mêlant danseurs avec et sans handicap.

À la lisière des arts de la scène et des arts visuels, Germaine Kruip dévoilera “A Possibility” au KVS BOL, tandis qu’Emmanuel Van der Auwera recréera, dans “Can You Make a Hurricane?”, le microclimat d’un monde à l’ère de la post-vérité aux Halles de Schaerbeek.

Le public pourra également découvrir la première de la performance de Dana Michel, “You cannot can”, à la Piscine du Centre, ainsi que la création de Lagartijas Tiradas al Sol, “Centroamérica”, où le théâtre s’invite dans l’Histoire. Il pourra aussi se laisser envoûter par la performance de danse “This resting, patience” d’Ewa Dziarnowska à Bodeek, par la pièce “Le Voyage de la Vénus Noire” d’Alice Diop au Rideau, ou encore par le premier volet de la trilogie “Repertório” de Davi Pontes & Wallace Ferreira aux Tanneurs.

Le Kunstenfestivaldesarts aura pour point d’ancrage le Théâtre Les Tanneurs, un lieu de rencontre où il sera possible de manger, de boire un verre, de participer à des activités ou au karaoké artistique de Habib Ben Tanfous et, chaque vendredi et samedi du festival, de danser.

Belga