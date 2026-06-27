Quand Bozar devient un refuge contre la chaleur

Avec des températures frôlant les 35 degrés à Bruxelles, les habitants cherchent la fraîcheur là où ils peuvent.

À Barcelone, près de 500 refuges climatiques sont officiellement répertoriés et ouverts au public pendant les canicules. Ici, un tel réseau n’existe pas encore mais certains lieux jouent déjà ce rôle sans le porter comme étiquette.

C’est le cas de Bozar, où l’exposition estivale affiche 20 degrés à peine. Climatisée pour préserver les œuvres, la salle des Beaux-Arts attire entre 750 et 1000 visiteurs par jour, dont beaucoup venus autant chercher de la fraîcheur que de l’art. L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen