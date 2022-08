Perpetuum Mobile Festival : quand les arts du mouvement sont mis à l’honneur

Organisé dans le Centre culturel Bruegel, le Perpetuum Mobile Festival en est à sa troisième édition.

Ce festival de danse, qui accueille des artistes du monde entier, voit le jour en 2018 à l’initiative de Maya Balam Meyong (danseuse new yorkaise), Marie-Laure Lesage (danseuse anversoise) et Fanny Walter (architecte bruxelloise). Le but ? (Re)découvrir la danse et les arts du mouvement sous différents prismes.

Pour cela, la programmation est pluridisciplinaire et invite le public à danser, que ce soit lors de cours de danse ou des jams sessions.

Ce samedi soir aura également lieu un spectacle intitulé “Together alone”. Chorégraphié et interprété par Chen-Wei Lee et Zoltán Vakulya, Together Alone est un solo à deux, qui contrebalance la solitude individuelle par le pouvoir d’être ensemble. Le décor est épuré où danseuse et danseur retournent au primitif et se font face nus afin de divulguer leurs solitudes respectives ensemble.

Le festival se tient jusqu’au 28 août prochain.

Plus d’infos sur la programmation en cliquant ici.

■ Reportage de Bernard Denuit, Anna Lawan et Djop Medou Mvondo