Peixe e Limão sera présent ce week-end au Brosella Festival

Peixe e Limão, groupe belge-italien, était invité dans Bonjour Bruxelles.

Le trio belgo-italien Peixe e Limão oscille entre folk, musique classique, pop et jazz. Paré d’un violoncelle, d’une guitare acoustique et d’une voix magnifique, ce trio travaille son répertoire multilingue propre, au sein duquel Flavia Clementi séduit avec des chansons inspirées de Caetano Veloso, de Lankum ou des poèmes de Prévert. Le guitariste Thomas Van Bogaert et le violoncelliste Federico Bragetti proposent de superbes mélodies, agréables à l’oreille, prenant tour à tour une direction teintée d’arrangements rythmiques surprenants.

Ils proposent un large éventail de musiques lyriques du sud, dans diverses langues, et dépeignent un voyage à travers l’Amérique du Sud, l’Italie, la France, l’Espagne… Cette rencontre interculturelle entre des artistes qui partage un même amour pour la musique lyrique et poétique vous emmènera dans un monde peuplé de douces mélodies et de grooves dansants.

Le groupe sera présent au Brosella Festival le 5 juillet.

■ Peixe e Limão, groupe belge-italien, au micro de Fabrice Grosfilley