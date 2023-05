“Music saves UA” : un concert gratuit d’artistes ukrainiens à l’AB pour soutenir l’Ukraine

Trois artistes émergents venus d’Ukraine jouent ce mardi soir à l’Ancienne Belgique dans le cadre d’une collecte de fonds.

En cette journée de l’Europe, ce 9 mai, l’Ancienne Belgique a décidé de célébrer la scène musicale ukrainienne. Un écho évident à la guerre qui fait rage actuellement dans le pays. Grâce à une association avec la salle de concerts Atlas, basée à Kiev, l’AB propose ce mardi soir une soirée musicale avec trois artistes émergents au style unique.

Le groupe Ragapop, composé des artistes Ruslana Khazipova et Anna Nikitina et du producteur Anton Ocheretyanyy, d’une part, et le DJ et producteur The Lazy Jesus, d’autre part, vous proposeront des spectacles musicaux et visuels uniques.

Cette soirée est menée dans le cadre de l’initiative “Music Saves UA”, créée par l’Ukrainian Association of Music Events afin d’apporter une aide humanitaire d’urgence aux plus démunis en Ukraine. Si la soirée est gratuite, le public sera invité à faire des dons à cette association pour aider les personnes les plus précarisées en Ukraine.

■ Reportage de Pierre Beaudot, Nicolas Scheenaerts et Laurence Paciarelli.