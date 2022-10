Mont des Arts : peut-on encore faire confiance aux critiques de cinéma ?

David Courier interroge cette semaine dans Mont des Arts la fonction de critique cinéma et son évolution.

Que devient la critique de films aujourd’hui ? A-t-elle encore une influence et si oui, sur qui ? Est-elle vraiment indépendante et, on peut rêver, exerce-t-elle encore un véritable contre-pouvoir ? Les publics ont changé, la société aussi, de même que les médias et la façon de consommer des films, lesquels sont des œuvres d’art, mais aussi, et de plus en plus, des produits économiques.

Mont des Arts fait le point ce jeudi soir sur cette activité souvent décriée, voire détestée, mais qu’on ne peut malgré tout s’empêcher de suivre d’un œil ou d’une oreille.

Autour de la table, David Courier reçoit :

Isabelle Mbuyamba , animatrice de la chaîne YouTube “Le ciné-club d’Isabelle”

, animatrice de la chaîne YouTube “Le ciné-club d’Isabelle” Hugues Dayez , critique de cinéma pour la RTBF

, critique de cinéma pour la RTBF Adrien Corbeel, rédacteur en chef de la revue Surimpressions

