Mont des Arts : faut-il (vraiment) lire du belge ?

David Courier revient cette semaine dans Mont des Arts sur la campagne promotionnelle “lisez-vous le belge ?” destinée à mettre en avant la littérature francophone du plat pays.

Dans les librairies, les bibliothèques, sur les réseaux sociaux, vous avez certainement été attirés par cette campagne baptisée “lisez-vous le belge ?”. Cette initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles est destinée à célébrer la diversité du livre belge francophone et à mettre en avant, un panel de divers genres littéraires auprès de toutes les générations, mais toujours grâce à des écrivains et écrivaines belges.

Si l’idée fait mouche auprès de certains et si l’argument économique pour les éditeurs belges et leurs auteurs et autrices peut se comprendre, des questions se posent également sur cette campagne : est-ce que cela trouve réellement un écho chez les lecteurs et lectrices ? Est-ce qu’il faut faire la distinction entre français de Belgique et français de France par exemple ? Est-ce que cela a du sens, surtout quand on sait que beaucoup d’auteurs et autrices belges sont publiés en France ou en rêvent ? Et puis pourquoi réduire une langue à un pays ? Quel est le réel impact des prix belges comme le Rossel sur les ventes ?

Pour répondre à toutes ces questions et débattre de cette thématique, David Courier reçoit ce jeudi dans Mont des Arts :

Fanny Deschamps, éditrice

Stéphane Lambert, lauréat du prix Rossel 2022

Jacques Richard, auteur et organisateur de rencontres d'auteurs belges

Philippe Goffe, ancien libraire et responsable de Pilen, partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique

