Molenbeek se remet en fête début septembre avec la deuxième édition du festival MolenFest

La deuxième édition de MolenFest, un festival qui vise à célébrer la solidarité du quartier et à combattre les clichés et préjugés, se tiendra du mercredi 3 au dimanche 7 septembre, ont annoncé jeudi les organisateurs. Danse, cirque, musique, débats et projections de films figureront au programme de la semaine.

L’événement s’inscrit dans le cadre de l’initiative Molenbeek for Brussels 2030 (MB2030), qui entend valoriser la commune comme candidate au titre de Capitale européenne de la culture d’ici cinq ans. Le festival “sera l’occasion pour tous les partenaires de marquer (…) la fin du travail préparatoire de Molenbeek for Brussels 2030. Fin septembre, nous saurons si Molenbeek deviendra Capitale européenne de la culture en 2030“, expliquent les organisateurs de MolenFest.

Cette deuxième édition s’ouvrira avec l’exposition ‘Galère’ d’Oussama Tabti, à la Porte de Flandre. Elle sera accompagnée de la performance ‘Segen’ du YouYou Group. Les festivités s’étendront de la Grande Halle au Lion City, en passant par la sculpture du Vaartkapoen.

Le concept phare de MolenFest est la “sadaka”, qui signifie en arabe “faire preuve de générosité sans rien attendre en retour“. Le terme se retrouve également dans d’autres langues, dont l’hébreu, le swahili et l’ourdou. “Molenbeek a souvent fait parler d’elle à travers le monde. Pas toujours en bien. Mais les personnes qui y vivent sont souvent ignorées ou absentes de l’image qu’on en donne. Que vous viviez ici depuis des générations ou que vous veniez d’arriver, MB2030 vous invite à écrire une nouvelle histoire (…) faite de défis, de changements, mais aussi de créativité, de solidarité, d’espoir et de générosité“, peut-on encore lire sur le site web de l’initiative.

Le festival est organisé par l’organisation Molenbeek for Brussels 2030, la Maison des cultures et de la cohésion sociale et le musée KANAL-Centre Pompidou.

Belga