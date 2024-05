Lotto Brussels Jazz : le centre-ville vibre aux rythmes du jazz ce week-end

Le Lotto Brussels Jazz Week-end réinvestit la capitale dès ce vendredi et jusqu’à dimanche avec une “programmation variée et passionnante” où les artistes belges sont mis à l’honneur.

Pour cette septième édition, l’événement dévolu au jazz contemporain propose gratuitement “un moment pour partager la magie de la musique live en plein coeur de Bruxelles“, font valoir les organisateurs.

Trois lieux emblématiques

Ainsi, trois lieux emblématiques de la capitale vibreront pendant trois jours à coups de sonorités jazz, tandis qu’une multitude d’artistes bourdonneront dans plus de 25 bars et de nombreuses rues avoisinantes. Le festival s’est associé cette année avec de nouveaux partenaires culturels: Flagey, Bozar, le Botanique, l’Ancienne Belgique et VK.

“Avec cette collaboration, nous soulignons notre lien avec la scène musicale bruxelloise“, indique l’organisateur Gert Claes. “Le programme reflète ainsi d’autant plus la diversité vibrante qui caractérise notre capitale“, précise-t-il.

La Grand-Place, étiquetée “jazz contemporain”, verra notamment défiler Vitja Pauwels, Lara Rosseel ARK, Manu Hermia ‘Orchestra Nazionale della Luna, JohnGhost et Camille-Alban Spreng’s ODIL + Nina Kortekaas. Sur la place Sainte-Catherine et sa scène dédiée aux nouveaux talents, des valeurs montantes du jazz belges s’y produiront, fruit d’une collaboration avec le Koninkijk Conservatorium Brussel (KCB), le Conservatoire royal de Bruxelles (CRB) et Brussels Jazz Alert. On retrouvera ainsi notamment Lucia Pires, Kin Gajo, Sébastiaen Hugue, Adriana Calvo, ASKIP, This is the Omen, Octet Nocturne, Fujin & Seven Days Orchestra. Enfin, la place de la Bourse donnera à entendre des artistes qui dépassent les frontières du jazz avec ci et là une touche de funk et d’électro. S’y succèderont notamment Dushime, Jean-Paul Groove, Kuna Maze, Bombataz, The Helliocentrics, Jazmyn, Saudade Experiment et Nnavy.

Le Lotto Brussels Jazz Week-end est une invitation à découvrir la musique jazz où “l’expérience et la connexion interpersonnelle sont essentielles“, ponctue encore l’organisation.

