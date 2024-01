Lisette Ma Neza est la nouvelle poétesse urbaine de Bruxelles

Lisette Ma Neza a été élue première poétesse urbaine de Bruxelles dans le cadre du projet “Public Poet Brussels” lancé par l’ASBL Molenbeek for Brussels 2030, a annoncé cette dernière lundi. Le premier poème inaugural sera présenté à l’occasion de la Journée mondiale de la Poésie le 21 mars 2024 dans un lieu unique à Molenbeek-Saint-Jean.

Un total de 32 candidatures étaient parvenues au jury, qui a finalement sélectionné les cinq candidats les plus convaincants qui se sont présentés au public bruxellois le 7 décembre. Entre le 8 et le 31 décembre, le public a pu voter pour son candidat préféré. Au total, 2.978 votes uniques ont été comptabilisés. Ces votes ont compté pour 50% dans l’évaluation. Le jury a ensuite délibéré le 12 janvier et a pris en compte les qualités artistiques des participants, leur lien avec la réalité bruxelloise et le contenu des dossiers présentés.

“Molenbeek for Brussels 2030 se réjouit de la nomination de Lisette Ma Neza comme première poétesse publique bruxelloise. Lisette incarne la jeunesse bruxelloise du futur : alternant naturellement et avec virtuosité entre les langues, les registres, les formes et les disciplines”, soulignent Jan Goossens et Fatima Zibouh, co-chargés de mission Molenbeek for Brussels 2030, initiative qui s’inscrit dans le cadre de la candidature de Bruxelles comme capitale européenne de la Culture en 2030.

“Je souhaite à notre nouvelle poétesse, Lisette Ma Neza de porter haut, avec ses mots et son style, la diversité, la joie de vivre, la zwanze et la multiculturalité qui caractérisent la Région bruxelloise”, a quant à lui souligné le ministre-président de la Région, Rudi Vervoort (PS). Le mandat de Lisette Ma Neza se terminera le 20 mars 2026. Au cours de cette période, la poétesse créera 19 poèmes reflétant la réalité vibrante de Bruxelles.

Belga – Photo : capture d’écran Youtube